Germencik’te Yaz Kur’an Kursları Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi

Germencik İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Kur’an Kursları kız ve erkek öğrencileri arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Gerçekleştirilen voleybol turnuvasında kızlar kategorisinde; Şeyh Mehmet Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri birinci olurken, ikinci Hıdırbeyli Yeni Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, üçüncü ise Üzümlü Mahalle Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri oldu. Erkekler kategorisinde ise Mesudiye Mahallesi Yeni Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencileri birinci, Hıdırbeyli Yeni Camii Kur’an Kursu öğrencileri ikinci, Şeuh Mehmet Camii Kur’an Kursu öğrencileri de üçüncü oldu.

Final maçı sonunda düzenlenen törende İlçe Müftü Vekili Adem Karaca, şampiyon takımlara kupalarını takdim ederek, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırmak için bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğuna bugün bir kez daha şahit olduk. Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Coşkun Parlak’a ve ekibine, öğrenci velilerimize, kıymetli hocalarımıza ve bize bu heyecanı yaşatan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.