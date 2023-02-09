Germencik’te yardım tırları deprem bölgelerine gitmeye devam ediyor

Germencik İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarının koordinesinde gerçekleştirilen yardımlar, deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başladı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan vatandaşlar için, mont, polar, kaza, atkı, bere, eldiven, bot gibi giysilerin yanı sıra acil ihtiyaç duyulacak malzemeler için kampanyalar düzenlendi. Aydın’ın Germencik ilçesinde de depremin hemen ardından kurulan yardım çadırlarında görev alan gönüllüler vatandaşlardan gelen malzemeleri toplamaya başladı. Toplanan malzemeler tırlarla deprem bölgelerine gönderilirken, yola çıkacak olan yardım tırlarını Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun dualarla uğurluyor.

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Enkaz altında olan kardeşlerimize sağ salim ulaşmayı nasip etsin. Deprem bölgelerinde ve ülkemizin her bir karış toprağında maddi ve manevi destek sağlayan kardeşlerimize güç kuvvet ihsan etsin. Geçmişten bugüne ve depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde dua edip yardımda bulunanlara teşekkür ederek tırları diğer yetkililer ile birlikte yolcu etti.