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Germencik’te tehlike oluşturan metruk binalar yıkılacak

Aydın’ın Germencik ilçesinde çevre için tehlike oluşturan metruk binalar yıkılacak.

AYDIN 21.06.2021, 12:20
Germencik’te tehlike oluşturan metruk binalar yıkılacak

Aydın’ın Germencik ilçesinde çevre için tehlike oluşturan metruk binalar yıkılacak.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan ile beraberindeki yetkililer çevre ve vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalarda incelemelerde bulundu. Vatandaşların şikayeti üzerine uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle tehlike oluşturan binalar gerekli çalışmalar yapılarak yıkılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, "Başta uyuşturucu maddelerin kullanımı olmak üzere genel güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaları yerinde inceleyerek bunların yıkılması ve alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldık" ifadelerini kullandı.
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