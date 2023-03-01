Germencik’te spor yatırımlarında sona gelindi

Aydın’ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Germencik ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzu, sentetik saha ve gençlik merkezi yatırımlarında sona gelindi.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Germencik ilçesindeki yüzme havuzu, sentetik saha ve gençlik merkezi yatırımlarında sona gelindi.

Germencik’te 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan yatırımın 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ile sentetik saha ve spor tesisi yenilemeleri yatırımları hizmete girmek için gün sayıyor.

Proje tutarı 17 milyon 20 bin 351 TL olan gençlik merkezinin ihale bedeli ise 14 milyon 750 TL olurken yarı olimpik yüzme havuzunun proje bedeli 17 milyon 316 bin 476,89 TL, ihale bedeli 14 milyon 420 bin 98 TL, spor tesisi yenilemesi işinin de proje tutarı ve ihale bedeli 10 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

Germencikli gençlerin gözdesi olması beklenen yatırımlarda sona geldiğini belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Germencikli gençlerimize daha iyi spor alanı sunmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, sentetik saha, soyunma odası gibi spor tesisi yatırımlarımızda yavaş yavaş sona geliyoruz” ifadeleri yer aldı.