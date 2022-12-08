Germencik’te silah kaçakçılığı operasyonu

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Germencik ilçesinde 5 şahsa yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 50 tabanca mermisi, 5 adet cep telefonu, 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez ele geçirildi. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.