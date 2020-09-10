Germencik’te ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
GERMENCİK’TE RUHSATSIZ TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Aydın’ın Germencik ilçesinde Jandarma ekipleri iki şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Neşetiye Mahallesinde, saat 01.00 sıralarında hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik icra edilen önleyici hizmet devriyesinde, şüphe üzerine Y.D. ve Ş.B. isimli şahıslar durduruldu. Şahıslardan Y.D’nin üzerinde yapılan aramada, 12 gram kristal diye tabir edilen uyuşturucu madde, 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, iki adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca şahsın evinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.B. ifadesinin alınmasını mükeakip serbest bırakılırken, Y.D. ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi.
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