banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!

Germencik’te özel çocuklara özel hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Salonu, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

AYDIN 01.04.2022, 17:37
Germencik’te özel çocuklara özel hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Salonu, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Aydın genelinde özel çocuklar için çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik’te Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi. Park Mahallesi Emin Güler Sokak’ta gerçekleştirilen törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile diğer ilçe belediye başkanları, sisyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Başkan Çerçioğlu, çocuklar için yapılacak tüm hizmetler için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, önceliklerinin sosyal belediyecilik olduğunu ifade etti.

Görevinin üçüncü yılını 31 Mart itibariyle tamamladıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Görevimizdeki üçüncü yılımızı dün itibari ile tamamladık. Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile beraber omuz omuza bu üç yılda elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalıştık ve çalışıyoruz. Son bir ayda Germencik’te 3 tesis açtık. Her şey vatandaşlarımız için ama bu açılış çok daha manidar ve anlamlı bir açılış. Otizmli ve özel çocuklarımız için bir merkez açıyoruz. Çocuklar mutluysa anneler mutlu, anneler mutluysa yuvalar mutlu. Biz annelerimizin mutlu olmasını istiyoruz ve bir anne olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bu konuyu izah ettiğimizde ikiletmeden yardımcı oldu. Tüm hizmetlerde olduğu gibi bu hizmet için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Üç hafta içerisinde tesisi yaparak Germencik’e kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu; “Bu yeri açmak için gerçekten çok emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım bize geldiğinde Germencik’te çok fazla özel çocuklarımız var ve biz bunun farkındayız. Böyle bir eğitim merkezi ve spor tesisi açmak zorunda olduğunu ifade etti. Ben de çocuklarımız için yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız dedik ve 3 hafta içerisinde burayı tamamladık, hizmete açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Aydın’da yaşıyorsanız hiç kimse yatağa aç girmez, hiç kimse soğuktan üşümez. Çünkü Millet İttifakı’nın yerel yöneticileri bu konuda çok hassas” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’in eleştirilerine de yanıt veren Başkan Çerçioğlu, “İnsanlar bir somun ekmeğin peşinde sen hala Özlem Çerçioğlu diyorsun. Dön bir vatandaşın haline bak. Bizim telefonlarımız durmuyor. Her gün binlerce insan bizden sosyal yardım almak için kuyruğa giriyor, telefonlarla arıyor. Biz önce sosyal belediyecilik yapacağız. Milletin karnı açken ben yatağımda huzurlu uyuyamam” dedi.

Başkan Çerçioğlu, ASKİ ile birlikte bugüne kadar Germencik’e 86 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve beraberindeki heyet ile birlikte dualar eşliğinde merkezin açılışını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
İmsak 05:14
Güneş 06:41
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
22°
hafif yağmur