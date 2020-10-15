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Germencik’te, kurumların uyumu değerlendirildi

GERMENCİK’TE, KURUMLARIN UYUMU DEĞERLENDİRİLDİ

AYDIN 15.10.2020, 09:35
Germencik’te, kurumların uyumu değerlendirildi

Germencik Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda kamu hizmetleri ve kurumların koordinasyonu değerlendirildi.

Aydın Germencik Kaymakamlığı başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki kurumların koordinasyonu ve işbirliği uyumu görüşüldü. Kovid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan toplantıda ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri de değerlendirildi. Toplantı sonrasında Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile birlikte ADÜ Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mustafa Sürmen’i ziyaret etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık başkanlığındaki toplantıya Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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