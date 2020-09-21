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Germencik’te Korona virüs denetimi

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN 21.09.2020, 09:57
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Germencik’te Korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde görüldüğü günden bu güne 7 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine mal olan Korona virüs ile ilgili denetimler sürüyor. İnsan sağlığını tehdit eden Korona virüs ile mücadele kapsamında Germencik ilçesinde denetim gerçekleştirildi. İş yerlerini denetleyen ekipler vatandaşları virüs ile mücadelede temel unsurlar olan maske, mesafe ve hijyen konularında denetledi. Denetimlerde çok sayıda maske dağıtan ekipler, vatandaşları 3 temel unsur hakkında uyardı.

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