Germencik’te kablo hırsızları yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bi firmadan 50 metre telefon kablosu çalan hırsızlar yakalandı.

Dağkaraağaç Mahallesi’nde bulunan bir iletişim firmasına ait 50 metre telefon ve internet kablosunun çalınması olayı meydana geldi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını E.U. ve N.B. isimli şahısların gerçekleştirerek çaldıkları malzemeleri Germencik ilçesinde H.T. isimli şahıslara sattığı tespit edildi. Ayrıca, N.B. isimli şüphelinin Hürriyet Mahallesi’nde D.Ç. isimli şahsa ait 2 adet zeytin çırpma makinesini de çaldığı tespit edildi. Ele geçirilen 2 adet zeytin çırpma makinesi sahibine teslim edildi. Adli makamlarca E.U. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, N.B. isimli şahıs tutuklandı.