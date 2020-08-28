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Germencik’te incir hırsızlarına suçüstü
AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BİR BAHÇEDEN İNCİR ÇALAN 3 KİŞİ JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI.
AYDIN 28.08.2020, 12:37
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Aydın’ın Germencik ilçesinde bir bahçeden incir çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Olay Aydın’ın Germencik ilçesinde Himmet Ç.’ye ait incir bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ile Himmet Ç.’ye ait bahçeye gelerek incir topladıkları tespit edilen 3 şüpheli Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Arabanın bagajında jandarma tarafından ele geçirilen 2 kasa incir sahibine teslime edildi.
Olayla ilgili H.Ö.(34), V.T.(26) ve L.H.(30) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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