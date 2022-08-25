Germencik’te incir hırsızlarına geçit verilmiyor

Aydın’da incir üreticilerinin adeta kabusu olan hırsızlara yönelik yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı, 30 kilo çalıntı incir ele geçirildi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde incir sezonu ile birlikte artan tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetimler sıkılaştırılırken, emniyet ve jandarma ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Germencik Kaymakamlığı koordinesinde günün belli saatlerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bu süreçte toplamda 233 şüpheli şahıs ile 67 aracı sorguladı. İlçe genelinde üreticilerin adeta kabusu olan hırsızlara geçit verilmezken, 5 şüpheli yakalandı, çalıntı olduğu tespit edilen 30 kilogram incir muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili Germencik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada “İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, incir sezonunun da başlaması nedeniyle günün değişik saatlerinde hırsızlara karşı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 233 şahıs ve 67 araç sorgulanmış, 9 araç trafikten men edilmiş, 5 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, toplamda araç ve kişilere 29 bin 423 TL ceza kesilmiştir. Çalıntı olduğu değerlendirilen 30 kilogram incir muhafaza altına alınmıştır. Sezon boyunca tüm ekiplerimiz devriye ve operasyonlarına devam edecek olup, çiftçilerimizin emeklerini korumak için hırsızlar ile mücadele devam edecektir” ifadelerine yer verildi.