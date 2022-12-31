Germencik’te hava destekli çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli çalışmalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçe genelinde hava destekli tarımsal ürün hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçak kazı olayları başta olmak üzere geniş çerçeveli asayiş faaliyeti uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından unsurlarınca havadan görüntü aktarımı ile 4 ayrı noktada tarımsal ürün hırsızlığı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanımından 3 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan Magnesia Antik Kenti kaçak kazı faaliyetinin önlenmesine yönelik olarak kontrol edildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.