Germencik’te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Aydın’ın Germencik ilçesinde Germencik Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Germencik Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları açılan yıl sonu sergisi ile sahneledi. Serginin açılışına Kaymakam Refiki Ahmet Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde ve protokol üyeleri katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önündeki sergi açılışında mehteran takımı ve halk oyunları gösterisi yapıldı. El sanatları, dikiş, nakış ürünleri ile kabaktan oyma abajur, tepsi ve küçük sandıkların yer aldığı sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ziyarete açıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri kurs eğitmenlerinden ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.