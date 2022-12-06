Germencik’te gönüllüler cami bahçesine fidan dikti

Aydın’ın Germencik ilçesinde ’5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ dolayısıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Ortaklar Mahallesinde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Germencik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Genç Ofis ve Germencik İlçe Müftülüğü işbirliğiyle Ortaklar Dörtyol Camii’nde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. İncir ve zeytin fidanları diken gönüllüler, cami içerisinde temizlik yaptı.

Germencik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ali İhsan Kırkpınar tarafından fidanların dikim tekniklerini anlatıldığı etkinlikte, Dörtyol Camii’nde görevli Müezzin Kayyım Muhammed Ali Yıldız, gönüllü gençlere fidan dikmenin manevi değerlerini hadislerle anlatarak gençlere kitap hediye etti.

Etkinliğe Ortaklar Murat İrem Delgen Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zümrüt Şahin, Ortaklar Genç Ofiste görevli gençlik liderleri ve öğrenciler katıldı.