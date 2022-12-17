Germencik’te gönüllü gençler, ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi

Aydın’ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek oyunlar oynadı.

Çamköy İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler palyaço kıyafeti giyerek müzik eşliğinde öğrencilerle oyunlar oynadı. Gönüllü gençler tarafından öğrencilere, hikaye kitapları ve kalem setleri dağıtıldı. Öte yandan ’Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ çerçevesinde, farklı şehirlerden gelip Aydın Adnan Menderes Üniversite’sinde okuyan gönüllü gençlere de öğrenci velilerinin desteğiyle hazırlanan Germencik ilçesine özgü yemekler ikram edildi.

Öğretmenlerin de eşlik ettiği etkinliğe, Aydın Gençlik Merkezi ve Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Ortaklar Genç Ofis’te görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler katılım gösterdi.