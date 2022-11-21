Germencik’te göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde icra edilen operasyonda “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.