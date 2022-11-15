Germencik’te ev yangını

Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Park Mahallesi Zafer Tepesi mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.