Germencik’te düğün salonları için ön hazırlıklar başladı

Aydın’ın Germencik ilçesindeki 2 mahallede yapılacak olan düğün salonları için keşif çalışmaları başladı.

Germencik Belediyesi, ilçe genelindeki sorunları tek tek gidermeye çalışırken, vatandaşlar için sosyal alanlar da inşa etmeye devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kızılcapınar ve Reisköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. 2 mahalleye de yapılması planlanan düğün salonu için ekibiyle birlikte bölgeye giden Başkan Öndeş, keşif ve ön hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Hizmet ve yatırımların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Öndeş; “Kızılcapınar ve Reisköy mahallelerimizde belediyemiz tarafından yapımı gerçekleşecek olan düğün yeri ile ilgili keşif ve ön hazırlık çalışmalarımızı tamamladık. Hizmet ve yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şimdiden Kızılcapınar ve Reisköy mahallelerimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.