Germencik’te depremzedelere psikolojik destek semineri

Germencik Belediyesi, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzede ailelere ve çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi. Ailelere deprem travması sonrasında uzman aile danışmanların sunumuyla psikolojik destek verilirken, yapılması gerekenlerle ilgili konular anlatıldı. Seminere katılan çocuklar ise müzik eşliğinde resim, çocuk oyunları gibi çeşitli aktivitelerle moral buldu.

Germencik Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilçeye gelen depremzedelere yönelik, psikolojik destek semineri düzenledi. Depremzede vatandaşlara psikolojik destekte bulunmak amacıyla Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanı Yaşam Koçu Nilay Bircan Bilgin ile Sosyal Hizmet Uzmanı Aile Danışmanı Deniz Çete’nin sunumlarıyla verilen seminerde terapi, doğal afet sonrası aile içi iletişim, travma sonrası stres bozukluğu, nefes terapisi, yas sonrası stres yönetimi konuları anlatıldı. Seminerin sonunda ‘sürecin nasıl yönetilebileceği’, ‘nelerin iyi geleceği’ gibi sorulara da yanıt verildi. Seminerde depremzede çocukların iyi vakit geçirmeleri için müzik, resim, boyama, drama gibi etkinlikler düzenlenirken, etkinliklerde çocuklar moral buldu.

Depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları, sorunları çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde Germencik Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Sosyal ve psikolojik olarak onlara katkı sunmak için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bunun yanında depremin ardından büyük travma yaşayan çocuklarımıza da bu süreçte özen gösteriyoruz. Evlatlarımıza yönelik etkinlikler düzenleyerek moral çalışmalarıyla depremin psikolojik etkilerini atlatmalarını hedefliyoruz. Hep birlikte iyileşeceğiz, yaralarımızı el birliyle saracağız" dedi.