Germencik’te deprem hareketleri 24 saat izlenecek
AYDIN (İHA) - GERMENCİK BELEDİYESİ İLE DOĞA HAREKETLER ARAŞTIRMA DERNEĞİ VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA YER HAREKETLERİNİ İZLEMEK ÜZERE 3 İSTASYONUN KURULACAĞI ALANIN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE BÜYÜK DEPREMLERİN ÖNCEDEN TAHMİN EDİLMESİ SAĞLANARAK DEPREM HAREKETLERİNİN 24 SAAT İZLENMESİ SAĞLANACAK.
Germencik Belediyesi ile Doğa Hareketler Araştırma Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yer hareketlerini izlemek üzere 3 istasyonun kurulacağı alanın belirlenmesi için çalışma gerçekleştirildi. Projenin hayata geçirilmesiyle büyük depremlerin önceden tahmin edilmesi sağlanarak deprem hareketlerinin 24 saat izlenmesi sağlanacak.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Germencik Belediyesi de fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması için Doğa Hareketler Araştırma Derneği (DOHAD), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı. Buna göre söz konusu istasyonlar sayesinde jeofizik sismik aktivitenin kayıtları alınarak meydana gelebilecek büyük depremler önceden tahmin edilmiş olacak.
"Belediye meclisimizde karara bağlayacağız"
Hayata geçirilecek olan projenin belediye meclis toplantısında karara bağlanacağını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; "Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonları Projesi çerçevesinde Germencik Belediyesi, İTÜ ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği işbirliğiyle çalışma yaparak izleme istasyonları kuruyoruz. İlk etapta 3 nokta tespit ettik. Ölçülen çeşitli parametreler 24 saat kayıt altına alınacak olup, ilçemizde bulunan jeolojik hareketlerin yakından izlenmesine imkan sağlayacak. Konuyla ilgili ortak hizmet protokolünü yarın gerçekleşecek olan Nisan ayı Meclis toplantımızda görüşüp karara bağlayacağız" dedi.