Germencik’te çocuklar için yeni yıl eğlencesi düzenlenecek

Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl eğlencesiyle çocuklar, birbirinden özel etkinliklerle eğlenceye doyacak. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş çocukları, Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Germencik Belediyesi, yenil yıl eğlencelerinde çocuklara yönelik kutlama programı düzenliyor. Palyaço, yüz boyama, sosis balon dağıtımı, ödüllü yarışmalar ile sihirbaz gösterileriyle çocukların eğlenceli vakitler geçirmesi amaçlanıyor. Yeni yılda sağlık ve mutluluk dileyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Çocuklarımızı, günlük hayatın monotonluğundan kurtarmak için yeni yıl eğlencesi düzenledik. Birbirinden güzel etkinlikleri, oyun parkurlarını ve etkinlikleri çocuklarımızın ayağına getiriyoruz. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın hafta sonuna neşe katmayı hedefledik. Yarınlarımızın geleceği çocuklarımız için ne yapsak azdır. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

Öte yandan etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Spor Merkezi ile Ortaklar Giyim Bankası’ndan temin edebilecek.