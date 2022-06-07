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Germencik’te bir kişi ölü bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

AYDIN 07.06.2022, 13:43
Germencik’te bir kişi ölü bulundu

Aydın’ın Germencik ilçesinde Tahir Giray (32) isimli şahıs evde ölü bulundu.

Olay, İstasyon Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Tahir Giray’ı evde iple asılmış halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Giray’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Giray’ın acı haberini alan yakınları yasa boğuldu. Giray’ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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