Germencik’te 2022 yılının son değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Germencik İlçe Müftülüğü tarafından imam hatip ve müezzin Kayyımlara yönelik 2022 Yılı Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan başlayan toplantıda, 2022 yılının kazanımları ile beraber 2023 yılında verimliliği arttırmaya yönelik proje ve programlar konuşuldu. Geçmişten günümüze İslam dinine yönelik çalışmalar devam ettiğini ifade eden Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Bu çalışmalar içerisinde belki de bazen yorulur, bazen de üzülürüz. Ancak inanç ve umudumuzu asla kaybetmeyiz. İslam toplumunun inşası konusunda, her birimiz birer neferiz. İslam adına koyduğumuz her bir tuğlanın sebebi hikmetinin ve faydalarının ileriki zamanlarda ortaya çıktığını müşahede etmekteyiz. İslam dini, insanı çıkmaza sürükleyen değil, bilakis mutluluk ve huzura kavuşturan bir dindir" diye konuşarak din görevlilerine yıl içerisinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Müftü Coşkun, Kitap Oku-Yorum Projesi çerçevesinde gelen kitaplara daha fazla ilgilenilmesini tavsiye ederken, Diyanet’in aylık dergilerine topyekun abonelik için gerekli telkinlerde bulunarak, kurum aidiyeti konusunda daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Toplantı sonunda cami, Kur’an kursu ve hayri hizmetler konusunda emek sarf eden hocalara teşekkür belgesi takdim edilirken, Site Camisi’nde yapılan toplantıya Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş, imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.