Germencik’te 100. yıla özel anlamlı etkinlik

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gaziler için anma programı düzenleneceğini bildirdi. Başkan Öndeş, vatandaşları etkinliğe davet etti.

Germencik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına, vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Öndeş, şu ifadeleri kullandı: “İlçemizin kurtuluşunun 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehit ve gazilerimizi anmak için 7 Eylül Çarşamba günü saat 20.30’da Kanlı Bahçe Şehitliğinde düzenlenecek olan şehit ve gazilerimize saygı ve şükran programına tüm halkımız davetlidir.”