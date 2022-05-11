Germencikli muhtarlar Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Germencikli muhtarlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, muhtarlar Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün mahallelerine gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Muhtarlar AYBA’nın verdiği hizmetlerden dolayı da memnuniyetlerini iletirken, Başkan Çerçioğlu’nu yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerinin, pandemi sürecinde de sosyal belediyeciliği en üst seviyede uyguladıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, muhtarların Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini de dinledi. Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratlarının da hazır bulunduğu ziyarette muhtarların taleplerinin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkür etti.