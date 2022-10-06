Germencikli gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Ortaklar Genç Ofis üyesi gönüllü gençler, Ortaklar Mahallesi’nde sokak hayvanları için süt ve su bırakıp, sokak hayvanları beslenme odağını temizlediler. Ortaklar Genç Ofis’te görevli Gençlik Lideri Habibe Duygu Tut, gönüllü gençler ile sokak hayvanlarının beslenmelerine katkı sağladıklarını için çok mutlu olduğunu ifade etti.