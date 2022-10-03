Germencikli gençler madalyaları topladı

Aydın’da düzenlenen Muaythai turnuvasında Germencik Belediyespor Kulübü bünyesinde mücadeleye katılan 3 sporcu çeşitli branşlarda derece elde ederek madalya kazandı. Kulüp takım adına da kupanın sahibi olurken, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, genç sporcuları tebrik ederek spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Muaythai turnuvasında Germencik Belediyespor Kulübü adına 3 sporcu katıldı. Çeşitli branşlarda düzenlenen müsabakalarda minik erkekler kategorisinde Berke Kümüş 42 kilogramda birinci, minik erkekler kategorisinde Gökhan Şakir 30 kilogramda ikinci, erkekler kategorisinde Kerem Sabancı Yıldız 46 kilogramda ikinci oldu. Germencik Belediyespor Kulübü genel puanlamada da takım olarak üçüncü seçildi.

Aydın Muay Thai İl Temsilciliği ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde icra edilen müsabakalarda elde edilen başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Göğsümüzü kabartan Germencikli evlatlarımıza, Germencik Belediyespor Kulüp yönetimimize ve antrenörümüze teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek. Başarıların devamını diliyorum” dedi.