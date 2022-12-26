Germencik Belediyesi tarafından yeni yıl dolayısı ile hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle Germencikli çocuklar eğlenceye doydu. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çocukların ve ailelerinin yeni yılını kutladı.

Germencik Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni yıl eğlenceleri çerçevesinde çocukları unutmayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa çocuklar etkinliklere aileleri ile birlikte katıldı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklar; yüz boyama, sosis balon dağıtımı ve ödüllü yarışmalar ile sihirbaz ve palyaço gösterileriyle keyifli zaman geçirdi. Program süresince yüzlerinden tebessüm eksik olmayan etkinliklere katılan çocukların mutluluğuna, aileleri de ortak oldu.

Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencik Belediyesi olarak mutlu çocuklar mutlu aileler sloganıyla çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemiz Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda çocuklarımız için hazırladığımız yeni yıl eğlencesi yoğun ilgi gördü. Tüm çocuklarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutluyor, 2023 yılının tüm ülkemize ve dünyaya güzelliklerle gelmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan aileler de yeni yıl kutlama programı düzenleyen Başkan Öndeş ve ekibine teşekkür etti.