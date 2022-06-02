Germencik’in inciri ve zeytinyağı Trakya halkıyla buluşacak

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde hayata geçirdiği en önemli projelerden olan İNYA markası Germencik İncirini ve zeytinyağını Trakya halkıyla buluşturacak.

Germencik Belediyesi öncülüğünde 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin iş birliğiyle kamu iştiraki olarak kurulan ve Germencik’e ait tarımsal zenginliğin markalaştırılması için yola çıkan İNYA Edirne, İpsala ve Enez’de belediyelerinin iş birliği ile tüketiciyle sunulacak. Germencik Belediyesi iştiraki olan İNYA’nın üreteceği incir ve zeytinyağı ile bunlara dayalı ürünlerin Trakya pazarına açılması ve halkla buluşturulması için temaslarda bulunan Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ile görüştü. Gerekli altyapı çalışmaları ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından İNYA ürünlerinin belediyeler ve belediyelere ait iştiraklar ile işletmeler aracılığıyla tüketiciyle buluşturulması için yol haritası belirlendi.

İNYA’nın Trakya halkıyla buluşması için Edirne Belediyesi, İpsala Belediyesi ve Enez Belediyesi ile kurulan temasları değerlendiren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “İNYA markamızın kuruluş sürecinde belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizin özünde ilçemizin tarımsal zenginliği olan incir ve zeytinyağını marka değerine kavuşturarak ulusal ve uluslararası pazarlara sunmak vardı. Bugüne kadar attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz iş birliği ve çalışmalarla hedeflerimizde emin adımlarla ilerledik ve ilerlemeye devam ediyoruz. Bu amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda belediyemiz bugün itibariyle Trakya’da İNYA ürünlerinin halka buluşturulması için önemli bir adım daha atarak burada bulunan belediyelerimizle temas kurduk. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanımız Abdullah Naci Ünsal ve Enez Belediye Başkanımız Özkan Günenç temsilcilerimizi kabul ederek ağırladılar. Kıymetli başkanlarımıza ilgileri ve güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ediyor, ilçemize ve üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.