Germencik’in imarına akademik dokunuş

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından temaslarına İstanbul’da devam ederek, ilçenin imarına yönelik iki üniversitenin Mimarlık Fakültesi dekanları ile görüşerek işbirliğine gitti.

Belediye Başkanı Öndeş İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret ederek buradaki Mimarlık Fakültesi dekanları ve öğretim üyeleri ile bir araya geldi. İki ayrı üniversitenin dekanlarıyla görüşen ve ilçenin mimarisi ve kent estetiğine yönelik Germencik Belediyesi’nin işbirliği anlaşmasına vardığını duyuran Öndeş, “İlçemize hayırlı olsun” dedi. Germencik’in tarihi köklerine dayanarak, ilçeye yakışan bir mimariyle imar ve kent estetiği çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Öndeş, konunun uzmanlarıyla akademik zeminde ışıl ışıl bir kent inşa edeceklerini ifade etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile kentin imarı konusunda iş birliği ve koordinasyon anlaşması yaptıklarını duyuran Öndeş, Germencik Belediyesi olarak bilimsel ve akademik açıdan imar gibi bir konuda tarihi bir adım attıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Öndeş şunları ekledi: “İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Murat Gül ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ece Ceylan Baba’yı ziyaret ettik. Tarihi antik çağlara uzanan ilçemizin sahip olduğu bu tarihsel zenginliğini yansıtacak, modern dokunuşlarla, görsel ve estetik açıdan dikkat çekici bir şekilde imar etmek ve çehresini değiştirmek için kıymetli dekanlarımız ve öğretim üyelerimizle oldukça verimli bir görüşme sağladık, fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizde gerçekleştireceğimiz mimarı projelerin, kent estetiğinden imara varıncaya kadar çeşitli çalışmalarımızın, üniversitelerimizin iş birliği ve koordinasyonuyla yapılması hususunda anlaşma yapmış bulunmaktayız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Akademisyenlerimizin kıymetli bilgileri ışığında mimarı açıdan hak ettiği yerde olan ışıl ışıl bir kent inşa edeceğiz”