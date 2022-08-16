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Germencik Müftülüğü’nden çocuklara mahremiyet semineri

Germencik İlçe Müftü vekili Adem Karaca, yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı konulu seminer verdi.

AYDIN 16.08.2022, 16:02
Germencik Müftülüğü’nden çocuklara mahremiyet semineri

Germencik İlçe Müftü vekili Adem Karaca, yaz Kur’an kurslarını ziyaret ederek mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı konulu seminer verdi.

Aydın’ın Germencik ilçesindeki seminerde konuşan müftü vekili Adem Karaca, ilçedeki yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti. Kurslarda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Karaca, yetkililerden de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çocuklara mahremiyet bilinci ve çevre ahlakı hakkında seminer veren Karaca, "Her anne babanın en doğal ve en önemli görevlerinden biri çocuğuna mahremiyet eğitimi vermesidir. Çünkü anne babalar olarak her an çocuklarımızın yanında ve onların o anki duygularına ortak olamayabiliriz. Dolayısıyla bu eğitim ömür boyu çocuklarımıza yardımcı olabilecek temel eğitimlerden biridir" diye konuştu.

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