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Germencik Kaymakamı Gülenç, görevine başladı

Germencik Kaymakamı olarak atanan Turgay Gülenç yeni görevine başladı.

AYDIN 16.09.2021, 10:00
Germencik Kaymakamı Gülenç, görevine başladı

Germencik Kaymakamı olarak atanan Turgay Gülenç yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 20 Ağustos 2021 günü yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yayımlanan kararnameye göre, Ordu Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık’ın yerine, Malatya Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç Germencik Kaymakamı olarak atandı. Germencik’e gelerek yeni görevine başlayan Kaymakam Gülenç, kurum amirlerinden ilçe hakkında brifing alarak ilçeyi daha iyi yerlere getirme noktasında yoğun bir mesai harcayacaklarını, bu kapsamda başta belediye başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurum kuruluşlardaki temsilcilerle bir araya geleceklerini bildirdi.

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