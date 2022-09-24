Germencik İncir Festivali’nin ilk gününde güzel sanatçı Uluğ sahne aldı

Aydın’ın önemli incir üretim merkezlerinin başında gelen Germencik’te bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı. Festivalin ilk akşamında sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ve söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

Germencik Belediyesi tarafından 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali Cumhuriyet Meydanında başladı. Kurulan stantlarda yöreye özgü yiyecekler vatandaşlarla buluştu. Selatin Mahallesi organik pazarı da festivali gezenlerden tam not aldı. Çocuk oyun gruplarıyla farklı etkinliklerin yapıldığı etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kurulan stantlardaki üreticilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte çocuklarla da bir araya gelen Başkan Öndeş, zaman zaman oyunlara da ortak oldu.

İncir üreticileri ödüllendirildi

Günün akşamında ise interaktif Show Sahne Sanatçısı Doğukan Alsay, performansı ile alanı dolduran binlerce kişiye coşkulu dakikalar yaşattı. Doğukan Alsay, interaktif şovlarıyla, DJ performansları ve ışık gösterileriyle festivale renk kattı. İncir yetiştiriciliği yarışmasında dereceye giren Durmuş Şahin, Saffet Sevinç ile Ahmet Erdoğan’a ödüllerini Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş ile ünlü sanatçı Derya Uluğ verdi.

"Gençlere önem veriyorum"

Germenciklilerin her şeyin en iyisini layık ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediyesiyle de uyum içerisinde çalıştıklarından söz etti. Gençlere de oldukça önem verdiğini vurguladığını kaydeden Başkan Öndeş, “Sevgili gençler çok önemlisiniz. Asla kendinizi küçümsemeyin. Birileri size ‘bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın’ diye sorarlarsa, ‘evet, ben kurtaracağım’ deyin. ‘yapamazsın, olmaz derlerse’ inadına gidin, beraber yapacağız. Bu memleketi, omuz omuz verip, en iyi yerlere getireceğiz.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Başkan Öndeş, “Kendisiyle omuz omuza çok güzel işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Derya Uluğ coşturdu

Festivalin ilk akşamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Derya Uluğ, sahne performansı ile beğeni topladı. Binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği konserde, Uluğ’un seslendirdiği şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Şarkılara eşlik edip unutulmaz bir akşam yaşayan vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Öte yandan Derya Uluğ konseri ile başlayan festivalin ikinci günü olan cumartesi gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımı ile Selcan Temel, pazar günü de Mustafa Ceceli sahne alacak.