Germencik İncir Festivali, coşkuyla başladı

Aydın’ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Germencik ilçesinde belediye öncülüğünde bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen İncir Festivali coşkulu bir şekilde başladı.

Germencik Belediyesi öncülüğünde 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım, İncir, Kültür ve Sanat Festivali, Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in katılımıyla başladı. Festival öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Öndeş, festivalin markalaşma adına önemli bir değer olduğuna dikkat çekerek ’hayırlı olmasını’ diledi.

Festivalde genç yaşlı herkesin kendisinden bir şey bulacağını ifade eden Başkan Öndeş, “Bu sene 19’uncusu düzenlenecek olan Geleneksel İncir Festivali, bugün başlıyor. 23 - 25 Eylül tarihleri arasında toplumumuzun her kesiminin kendine göre bir şey bulacağı, çocuklarımızdan büyüklerimize kadar bir etkinlik düzenliyoruz. Kendimizi düğün sahibi olarak hissediyoruz. İnşallah halkımızın eğlendiği, keyifli bir vakit geçirdiği bir kültürel faaliyet haline gelecek. İnsana ithaf edilmeyen bütün yatırımlar israftır deriz. Bunun yanında sadece belediyenin görevi yollar, kaldırımlar yapmak, çöpleri toplamak değil, aynı zamanda toplumun huzuru, refahı, konforu ve kültürel sanatsal faaliyetlere katkılar sağlamaktır. Göreve geldiğimiz 3,5 yıl içerisinde de festivalin 2.’sini yapmak bu sene nasip olacak. Bunu da alnımızın akıyla çıkacağız. Bu festivalin hem memleketimizin tanıtımına hem bölgemizin ana tarım kaynağı olan incirimizi bir nebze tanıtarak, marka değeri katarak bütün dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Gençlerimizi çok önemsiyoruz ve gençlerimizle beraber daha güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden festivale katılan tüm sanatçılara, günlerden beri hazırlık yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akşamları da birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı festivalde vatandaşların eğleneceğini ifade eden Öndeş, “Çocuklarımıza yönelik oyun parkurlarımız, ilçemizin meşhur Selatin Pazarı’nın ürünlerinin olduğu organik pazarımız, bunun yanında incirin tanıtımına dair markalar olacak. Bunlar aynı zamanda ev sahipliği yapacak. Yiyecek stantlarımızla beraber 3 gün boyunca akşamları kıymetli sanatçılarımız halkımızın eğlenmesini sağlayacak. Pazar akşamı da finalimizi de yapacağız” dedi.

“Hep birlikte incire sahip çıkmalıyız”

İncirin markalaşarak daha iyi bir konuma gelmesi için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğine dikkat çeken Başkan Öndeş, “Festivalimiz çerçevesinde En İyi İncir Yetiştiriciliği yarışmamız vardı. Bunun jüri üyeliğini İncir Enstitüsü, Ziraat Odaları, İlçe Tarım gibi işin uzmanları yaptı. Bu bağlamda yarışmanın sonuçları da belirlendi. Biz de bu akşam kendilerine ödüllerini takdim edeceğiz ama üzülerek söylemek istiyorum ki vatandaşımızın buna iştirak etmediğini görüyoruz. Bunu önemsemiyor sanki. Daha güzel nasıl verim elde ederim, daha akıllı nasıl işlerim gibi halkımızda bir merak oluşmadığını fark ettik. Yıllardan beri eski, bilindik tarım usulleri ile biraz teslimiyetçi olarak bir politika izliyoruz. Maalesef bizde teslimiyetçilik var. Aslında çok daha güzel bir yere gelebiliriz. Hepimiz inciri daha iyi bir yere nasıl getirebiliriz nasıl daha iyi verim alabilirizi düşünmeliyiz. Hep birlikte incire sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Umduğumuzdan iyi gidiyor”

Germencik Belediyesi tarafından kurulan ve Germencik incirinin markalaşması adına önemli bir girişim olan İNYA ile de bilgiler veren Başkan Öndeş konuşmasını şu sözlerle noktaladı;

“İNYA, şu an ciddi bir marka haline geldi. Kurumsal olarak rağbet görüyoruz, ortaklık bakımından ciddi mesafeler kat ediyoruz. Bunun yanında başka belediyelerimiz ile güzel çalışmalarımız var. Kolonyalarımızdan, incirlerimize kadar, onların ikramlarına, promosyonlarına ya da erzak paketlerine giren çalışmalar yapılıyor. Çeşitli fuarlara katıldık. İlçemizin tanıtımı ve markalaşma adına ciddi yollar kat ettik ve şu anda umduğumuzdan da iyi gidiyor. İNYA ürünlerimiz Ege Et mağazalarında yerini aldı, güzel gidiyor ama Aydın’ın ürününü Aydın’a tanıtmaya gerek yok. Birçok belediye ile görüştük ve çalışıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile iletişime geçtik. Şimdi amacımız uçaklarda sunulan ikramların yanına tek atımlık incirleri sunmak. Pandemi sebebiyle plan ve önceliklerimiz değişti ancak hala daha markamız çok güzel bir yerde ve markamızı daha da büyüteceğiz."