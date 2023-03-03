Germencik İl Müftüsü Coşkun gençlerle bir araya geldi

Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, ’Cami-Gençlik buluşması’ çerçevesinde Merkez Çarşı Camii’nde yatsı namazı sonrası gençlerle bir araya geldi.

Germencik İl Müftüsü Selman Coşkun, ’Biz Gençlere Dair’ kitabını gençlerle tahlil etti. Müftü Coşkun, "Millet öncelikle bir din ve inanç birliğidir. Tek bir din ve inanç etrafında toplanmış insan toplulukları bir millet oluşturur. Nitekim Kur’an-ı Kerim milleti İbrahim kavramıyla tevhid akidesi etrafında birleşmiş olan bir inanç birliği olarak görür milleti. Ümmet her türlü ırk, milliyet, coğrafya ve alt kimlikten uzak bir kavramdır. Sınırlı bir düşünce veya akıma indirgenemeyecek bir topluluğun adıdır. Ümmet olgusu Müslümanların toplumsal ve siyasal alanda bir arada bulunma ve mevcut uluslararası düzene alternatif sunarak yeni bir dünya düzeni kurma iradesi bünyesinde barındırır. Tüm müslümanlara yeryüzüne huzuru, barışı ve refahı getirme misyonunu yükleyerek onları çatısı altında birleştiren bir üst kimlik konumundaki ümmet, Allah ve Resul’ünün öğrettiği yaşam ve davranış biçimini tüm insanlığı kuşatacak bir duyguyla uygulamaya geçirebilecek bir yapıdır" sözleriyle kitaptan kesitler aktardı.

Gençlerle sohbet eden Müftü Coşkun, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.