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Germencik Belediyespor’a prim dopingi
Aydın 1. Amatör Küme 4. Grup’ta zirve mücadelesi veren Germencik Belediyesporlu oyuncular, deplasmanda konuk olacağı müsabaka öncesi maç primi alarak moral depoladı.
AYDIN 21.10.2022, 11:52 21.10.2022, 11:57
Lig sonunda şampiyonluk kupasına ulaşmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıları, Germencik Belediyespor Kulübü Başkanı Kerim Topçu, Başkan Yardımcısı Hamza Akdağ ile yönetim kurulu üyesi Şendoğan Kaya ziyaret etti. Geçen hafta karşılaştıkları Ortaklar Gençlik ve Spor Kulübünü 5-3 yenerek 3 puanın sahibi olan futbolculara, galibiyet primi de verildi. Futbolcular yeni maç öncesi prim dopingiyle moral depoladı. Germencik Belediyespor, Cumartesi günü İncirliova’da saat 15.00’te karşılaşacakları Yazıderespor müsabakasından da hanesine 3 puan yazdırarak rahat nefes almak istiyor.
Öte yandan kulüp yönetimi Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.