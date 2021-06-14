Germencik Belediyesi’nden TYT Deneme Sınavı hediyesi

Eğitime yönelik birçok çalışmaya imza atan ve son olarak üniversite sınavına girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS başvuru ücretlerini karşılayan Germencik Belediyesi’nden gençlere bir destek daha geldi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan gençlere, sınavın bir aşaması olan Temel Yetenek Testi (TYT) öncesinde hazırlıklarının pekişmesi adına ücretsiz “TYT Deneme Sınavı Setlerinin dağıtımlarını başlattı. 14-18 Haziran arasında Germencik Kültür Kafe ve Ortaklar Giyim Bankasına şahsen başvuran öğrenciler, ikametgah ve sınav giriş belgelerini ibraz ederek TYT Deneme Sınavı Setlerini ücretsiz bir şekilde temin edebilecekler.

“Öğrencilerimize katkıda bulunmak istedik”

TYT Deneme Sınav Seti dağıtımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti; “Tüm dünyayı saran ve ülkemizde büyük sorunlara yol açan pandemi dönemi özellikle eğitim alanında ciddi aksaklıklara yol açtı ve öğretmen ve öğrencilerimiz için zor bir yıl oldu. Bu çerçevede üniversite sınavına girecek olan gençlerimizin hazırlıklarını pekiştirmesi, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunması için sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak ücretsiz TYT Sınav Seti hediye etmek istedik. Sınava girecek olan gençlerimiz Germencik Kültür Kafe ve Ortaklar Giyim Bankamızda oluşturduğumuz başvuru noktalarından TYT Deneme Sınavı Setlerini ücretsiz bir şekilde temin edebileceklerdir. Şimdiden sınava girecek olan gençlerimize başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını fazlasıyla almalarını umut ve temenni ediyorum”