Germencik Belediyesi’nden engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediyesi

Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımında bulunan Germencik Belediyesi bir vatandaşın daha talebini yerine getirdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Engelli vatandaşlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bu yönde daha çok proje üretmek için çalışıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla önemli projelere imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, engelli vatandaşları da sosyal hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu çerçevede Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, engelli bir vatandaşı ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan engelli vatandaşın ailesi Belediye Başkanı Öndeş’e teşekkür etti.

“Sevgi bütün engelleri aşar”

Engelli vatandaşlara daha engelsiz bir yaşam sunmak için hassasiyetle çalıştıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli bir kardeşimizi ziyaret ederek, ailemizin talebi ve daveti üzerine kendisine tekerlekli sandalye hediye ettik. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata daha çok dahil olmaları için elbette yapılanlar yeterli değil. Bu anlamda elimizden gelenin fazlasını yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız ve bu yönde daha çok proje üretmek için çalışıyoruz. Sevgi bütün engelleri aşar” ifadelerini kullandı.