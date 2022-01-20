banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı

Germencik Belediyesi’nde en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu

Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayan Germencik Belediyesi’nde, belediye personellerine verilecek en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu.

AYDIN 20.01.2022, 09:28
Germencik Belediyesi’nde en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu

Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalayan Germencik Belediyesi’nde, belediye personellerine verilecek en düşük maaş 5 bin 100 TL oldu.

Germencik Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre belediye işçilerinin sosyal mali haklarına ciddi iyileştirmeler yapıldı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş toplu iş sözleşmesi çerçevesinde mali ve sosyal haklar ile alacakları ücretlerin enflasyon göz önünde bulundurularak iyileştirildiğini açıkladı. Belediye Başkanı Öndeş, Germencik Belediyesi’nde en düşük maaşın 4 bin 980 TL olduğunu ifade ederek ilavelerle birlikte 5 bin 100 TL olarak uygulanacağını söyledi. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından belediye çalışanlarının çocukları, Başkan Öndeş’e çiçek ve plaket takdim etti. Kendisini alkışlayan belediye personellerine teşekkür eden Başkan Öndeş; “Asıl ben sizleri alkışlıyorum ve emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Öndeş, “Bizler burada bir aile olduk. Acısıyla, tatlısıyla, iyi günde kötü günde birbirimize kenetlenerek bir aile gibi hareket ediyor, bu samimiyet çerçevesinde büyük bir emek ve mücadeleyle hizmet veriyoruz. Ekonomik açıdan çökmüş bir belediyeyi devraldık ve tüm bunlara rağmen sizlerin emeklerinin karşılığı olan ücretlerinizi, sosyal ve mali haklarınızı gününde ödedik. Bu kendi adıma büyük bir mutluluktur. Bugün de emeğinizin karşılığını teslim etmek ve enflasyon karşısında sizleri korumak için bu toplu iş sözleşmesini imzalamak için buluştuk. Sendika Başkanımız Hidayet Yaman ve sendika temsilcilerimiz ile bir araya gelerek imkanlarımız dahilinde sosyal ve mali haklarınız ile alacağınız ücretleri belirlediğimiz bu toplu iş sözleşmesi tüm emekçilerimize, ailelerine ve evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Toplu iş sözleşmesi çerçevesinde Germencik Belediyesinde emekçilerimizin alacağı en düşük maaş 4 bin 980 TL oldu. İlavelerle birlikte 5 bin 100 TL’yi bulan bu rakam ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar açısından yeterli olmasa da umarım sizlere katkısı olur. Bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Bu vesile ile Belediye İş Sendikası Başkanımız Hidayet Yaman ve kıymetli yönetimine teşekkürlerimi sunuyor, tekrardan hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade eden Belediye İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman ise “Germencik Belediyesi ile sendikamız arasında imzalanan bu toplu iş sözleşmesi tek oturumda nihayete kavuştu. En iyi sözleşme gününde yapılan, tam zamanında gerçekleşen sözleşmedir. Belediye Başkanımız Fuat Öndeş ve belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin katılımıyla toplu iş sözleşmeleri için görüşmelere başladığımız ilk toplantıda sözleşme koşullarını karara bağladık ve mutabık kaldık. Kendilerine çok teşekkür ediyor tüm emekçilerimiz adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek onları korumaya devam edeceğiz. Tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11