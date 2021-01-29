banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ölen kuşuna böyle ağladı:
Ölen kuşuna böyle ağladı: "Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen"
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Altın fiyatlarına neler oluyor?
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Moğol emirinin mezarı evliya türbesi sanıyorlar...
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin
Apple uyardı: En kısa sürede güncelleyin

"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

Germencik Belediyesi’nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, uyguladıkları şeffaf ve disiplinli mali sistem sayesinde bankaların geçmiş dönemdeki mali disiplinsizlik sebebiyle uyguladığı hacizlerin kaldırıldığını belirtti. Başkan Öndeş, 2021 yılının ilk ayında yaptığı açıklamada hizmet ve yatırımlar devam ederken, geçmiş dönemden gelen şahıs ve firmalara olan borçları önemli derecede erittiklerini söyledi.

AYDIN 29.01.2021, 14:06
2
"Germencik Belediyesi mali düzlüğe çıkıyor"

Germencik Belediyesi’nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş, uyguladıkları şeffaf ve disiplinli mali sistem sayesinde bankaların geçmiş dönemdeki mali disiplinsizlik sebebiyle uyguladığı hacizlerin kaldırıldığını belirtti. Başkan Öndeş, 2021 yılının ilk ayında yaptığı açıklamada hizmet ve yatırımlar devam ederken, geçmiş dönemden gelen şahıs ve firmalara olan borçları önemli derecede erittiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden beri mali düzeni sağlamak, geçmiş dönemlerden kalan büyük borç yükünü azaltmak ve bankaların uyguladığı hacizleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyenin mali düzlüğe çıkmaya başladığını ifade ederek israfı önlediklerini ve tasarruf tedbirleriyle başarılı bir süreç yönettiklerini söyledi. Fuat Öndeş, “Yaptığımız çalışmalarla borçlarımızı önemli ölçüde azalttık, özellikle bankalar tarafından uygulanan hacizlerin yine büyük ölçüde kaldırıldığını ve azalmaya devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Amacımız geçmişi suçlamak yada mevcut durumda bahane sunmak değil, hizmet ve yatırımlarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Ancak halkın da bunu bilmesi lazım. Çünkü şeffaf belediyecilik ilkesiyle yönetim sergilemek için bu yola çıktık ve vatandaşın ne olup bittiğinden haberi olması gerekiyor” dedi.

Borç ve icralar ile ilgili detay da paylaşan Belediye Başkanı Fuat Öndeş şöyle konuştu; “Keyfi yaklaşımlarla yapılan borçları, alınmayan hizmetlerin faturalarını da ödemek bize nasip oldu. Örneğin Çarıklar Mahallesi köy meydanı, kuran kursu ve lojman yapımı işi ile ilgili bir firmayla anlaşılmış ancak çalışmalar yüzde 40 seviyesindeyken önceki belediye yönetimi tek taraflı olarak ve tamamen keyfi bir yaklaşımla sözleşmeyi feshetmiş. Dolayısıyla firma haklı olarak konuyu adli mercilere taşıyor. O sırada iş bir şekilde başka bir firma aracılığı ile tamamlanıyor. Ancak sözleşmesi feshedilen ve ilk yüklenici olan firma sözleşme gereğince işin yapamadığı kısmını da belediyeden tahsil etmek için icraya başvuruyor. Sonuç olarak ilgili firmaya 377 bin TL ödenmesine hükmediliyor. Faizleri, vekalet ücretlerini de içeren bu tutarı yapılandırma yaparak geri ödeyeceğiz. Tamamen keyfi yaklaşımlarla yarım bıraktırılan işin faturasını yani alamadığımız hizmetin bedelini hizmet almış gibi ödeyeceğiz. Maalesef ödediğimiz borçların önemli bir kısmı bu keyfi yaklaşımlarla meydana gelmiş durumda. Yönetim olarak bizler çalışmalarımıza devam edecek, belediyemizi her anlamda yükseltmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ödedikleri borçlar içerisinde 2015 yılında dönemin belediye yönetimince işten çıkarılan personellerin lehine olan mahkeme kararlarının keyfi bir şekilde uygulanmaması sebebiyle oluşan borçların da olduğunu kaydeden başkan Öndeş, Sadece bir personele ilişkin 200 bin TL’si SGK cezası, 240 bin TL’si geriye dönük 4 yıllık sosyal ve mali hakları içeren maaşı olmak üzere yaklaşık 440 bin TL cezayla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Faiziyle beraber ödenecek bu tutarın sadece bir personel için olduğunu düşündüğünüzde tabloyu daha net görebilirsiniz. İşte liyakat ve ciddiyetten uzak, keyfiyetle sürdürülen bir belediyecilik anlayışının nelere mal olabileceğini iki basit örnekle kamuoyuna sunmak istedik. Çünkü bu para milletin parası, halkımız için yatırıma, hizmete dönüştürülmesi gerekirken biz geçmişin tazminatını ödüyoruz. Tüm bunlara rağmen Germencik Belediyesi olarak şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla güçlü, kurumsal ve sürdürülebilir bir mali altyapı tesis ettik. Tüm zorlukları sizlerin de desteğiyle kısa sürede aşacağız” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13