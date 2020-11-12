banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Germencik Belediyesi dönüşümlü çalışma sistemine geçti

GERMENCİK BELEDİYESİ ARTAN COVİD-19 VAKALARI NEDENİYLE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇTİ.

AYDIN 12.11.2020, 11:49
2
Germencik Belediyesi dönüşümlü çalışma sistemine geçti

Germencik Belediyesi artan Kovid-19 vakaları nedeniyle dönüşümlü çalışma sistemine geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs nedeniyle Germencik Belediyesi dönüşümlü çalışma sistemine geçti. Germencik Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "İlçemizde artan Kovid-19 vakaları sebebiyle belediyemiz tedbir amaçlı dönüşümlü çalışma sistemine geçmiştir. 12 Kasım Perşembe tarihinden itibaren yeni çalışma saatlerimiz mesai başlangıç saat 10.00 - 12.30 mesai bitiş saat 13.30 - 15.00 olarak belirlenmiştir. Tüm halkımıza önemle duyurur, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378