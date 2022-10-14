Germencik Belediyesi 6 kişiye umut oldu

Germencik Belediyesi, yürüme güçlüğü çeken vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, talepte bulunan 6 vatandaşın isteğini yerine getirdiklerini belirterek, “Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. Onların yüzlerinin gülmesi bizlere yetiyor” dedi.

Germencik’teki çeşitli mahallelerde yaşayan 6 vatandaş, günlük ihtiyaçlarını daha kolay gerçekleştirebilmek için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. İsteğe kayıtsız kalmayan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kısa süre içerisinde sandalyelerin temin edilmesini sağlayarak vatandaşlar ile buluşturulmasını sağladı. Araç ve gereçlerin dağıtımını ev ziyaretleri yaparak gerçekleştiren Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, vatandaşların istek ve taleplerini de dinliyor.

Yürüme güçlüğü çeken vatandaşların, hayati bir ihtiyacını karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Vatandaşlarımızdan bize gelen bu talebi alır almaz ekiplerimiz harekete geçti. Temin edilen tekerlekli sandalyeler vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. Onların ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından dolayı duyduklarını memnuniyet bizleri çalışmalarımızda daha güçlü kılıyor. Görevimiz vatandaşlarımızın mutlu olması. Onların yüzlerinin gülmesi bizlere yetiyor. Germencik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mutlu olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.