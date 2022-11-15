Germencik Belediyesi 50 yıllık mezarlık sorununu çözüyor

Germencik Belediyesi, artan mezarlık ihtiyacını karşılamak için Turanlar Mahallesi’ndeki mezarlık alanında genişletme çalışmasına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallenin 50 yıllık sorununu çözüme kavuşturulacak.

Germencik Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in talimatıyla Turanlar Mahallesi’nde gömü kapasitesinin dolması nedeniyle mahallenin 200 yıllık mezarlığında genişletme çalışmalarına başladı. Doluluk sınırına ulaşan Turanlar Mezarlığı için vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen Germencik Belediyesi, mezarlık alanının yanı başındaki arazideki zararlı otları biçmeye başladı. Çalışmayla eski mezarlar da restore edilerek, bakımları tamamlanacak. Eski mezarlar muhtar, imam ve mahalle sakinlerinden oluşan bir heyetle belediye personelleri tarafından düzenleniyor. Mezarlık alanında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da yapılacak.

Turanlar Mahallesi Muhtarı Himmet İzmir, çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Öndeş’e teşekkür etti. Mahallede 50 yıl boyunca, defin için yeni bir mezar alanına ihtiyaç duyulmayacağını ifade eden İzmir, şöyle devam etti:

“200 yıllık mezarlığımızda defin için yer kalmamıştı. Yaşanan bu sorun, mahallemizin uzun süredir kanayan sorunuydu. Çözüme kavuşturulmasından dolayı oldukça mutluyuz. Çalışmaların tamamlanmasıyla ileriye dönük en az 50 yıl boyunca mezarlık sorunumuz kalmamış olacak. Başkanımıza, mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum.”

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçede yaşanan sorunları, kalıcı çözümler üreterek ortadan kaldıklarını belirterek, “Turanlar Mahallemizde bulunan mezarlıkta halkımızın talebi üzerine restorasyon, bakım ve genişletme çalışmaları başlattık. Yaptığımız çalışma neticesinde 50 yıllık sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Germencik Belediyesi olarak halkımızın taleplerini iş programımız ve çalışma takvimimiz çerçevesinde yerine getiriyor, kalıcı çözümlerle sorunları ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.