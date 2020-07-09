Geriye doğru manevra yapmak isterken aracı takla atan sürücü yaralandı
AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE SÜRÜCÜ GERİYE DOĞRU MANEVRA YAPMAK İSTERKEN KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobili ile geri manevra yapmak isteyen sürücü mesafe ayarını yapamayınca takla attı. Mahalle sakinlerini şaşırtan kazayı sürücü hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaçhan Ç. yönetimindeki 34 EKB 75 plakalı otomobil İniştepe Sitesi’nin yokuş kısmında geriye doğru manevra yapmak isterken bir anda kontrolden çıkıp site duvarlarına çarpmaya başladı. Kaldırıma çıkan otomobil takla atarak yokuşta metrelerce sürüklenerek durdu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine ve 110 ekiplerine bildirdi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Boğaçhan Ç. ambulansta tedavi edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü "Karşıdan bir taksi geldi. Bende yol vermek için yokuştan geri geri giderken direksiyon hakimiyetini kaybettim’’ dedi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Fenerbahçe
|31
|50
|6. Beşiktaş
|30
|50
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Denizlispor
|31
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|34
|50
|8. Tottenham
|33
|48
|9. Sheffield United
|33
|48
|10. Burnley
|33
|46
|11. Everton
|33
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|34
|60
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|34
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|35
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Celta de Vigo
|35
|36
|16. Deportivo Alaves
|34
|35
|17. Eibar
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:33