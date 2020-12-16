Geri manevra yapan aracın çarptığı kadın yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan aracın çarpması sonucunda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Yeni Dörtyol Kavşağı bölgesinde saat 10.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 EB 378 plakalı araç sürücüsü B.K. işe gitmek için otopark alanından aracını çıkartmak istedi. Aracını çıkartmak için geri manevra yapan sürücü, o sırada kaldırımda yürümekte olan M.K.’ ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya, yaralandı. Hemen aracını durdurarak yaralı kadın ile ilgilenen sürücü B.K., durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından ilk müdahalesi yapılan M.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutarken, yaralı sürücünün hafif bir şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.