banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı.

AYDIN 20.09.2021, 00:21
Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Gerçek, ev sahibi gelince ortaya çıktı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde gelen ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir vatandaştan, Yedi Eylül Mahallesi 1017 Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan arkadaşından haber alamadığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar edilen adreste yabancı uyruklu birilerinin yaşamadığını öğrenen ekipler, gerekli araştırmaların ardından evde yaşayan A.K.’ye ulaştı. Akşam saatlerinde polis ekiplerini harekete geçiren ihbarın asılsız olduğu ise ev sahibi A.K.’nin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.K. karşısında polisleri görünce şaşkınlığını gizleyemezken, evde kendisinden başka kimsenin yaşamadığını belirtti. A.K.’nin rızası ile ekipler evi kontrol ederken, bölge sakinleri de asılsız ihbarda bulunarak ekipleri oyalayanlara sitem etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0