Genel Sekreter Sarıoğlu, Efeler Ziraat Odası’na veda etti

Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu emekliye ayrıldı. Emekliye ayrılan Sarıoğlu’na plaket takdim edildi.

Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu, 1999 yılından bu yana 21 yıldır sürdürdüğü görevinden emekli oldu. İlerleyen yaşını ve sağlık sorunlarını mazeret gösteren Sarıoğlu’nun görevden ayrılış dilekçesi, Efeler Ziraat Odası Meclis Toplantısı’nda üyelerin onayına sunularak kabul edildi.

Aydın Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra uzun yıllar mesai mevhumu gözetmeksizin Ziraat Odası’na hizmet ettiğini kaydeden Zeki Sarıoğlu, "Burada görev aldığım 21 yıl boyunca kimse ile hiç bir sorunum olmadı. Her zaman beni bir kardeş ve abi gözü ile gördünüz ve öyle davrandınız. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İkinci ailem gibi oldunuz. Buradan resmi olarak ayrılsam da gönlüm hep sizlerle birlikte. Hepiniz ile ayrı ayrı güzel günlerim geçti. Mesai mevhumu gözetmeksizin çalıştım, çalıştık. Benden yana hakkım helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin" dedi.

Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Mustafa Çıldır’da Genel Sekreter Sarıoğlu’na bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar ve odaya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da Sarıoğlu’na 21 yıllık oda genel sekreterliği görevi için teşekkür ederek, "Bundan sonraki hayatında da kendisine sağlıklı ve uzun yıllar diliyorum. Biz kendisini her zaman hatırlayacağız. Umarım kendisi de bizi unutmaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efeler Ziraat Odası Genel Sekreteri Zeki Sarıoğlu’na odaya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.