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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, Türkiye üçüncüsü Batur’u ağırladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Zonguldak’ta düzenlenen ’Nuri Eroğlu Büyük Erkek ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hülya Batur’u ağırladı.

AYDIN 12.10.2021, 10:42
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, Türkiye üçüncüsü Batur’u ağırladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Zonguldak’ta düzenlenen ’Nuri Eroğlu Büyük Erkek ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda Türkiye 3’üncüsü olan Hülya Batur’u ağırladı.

Geçtiğimiz ay Zonguldak’ta düzenlenen ’Nuri Eroğlu Büyük Erkek ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda mücadele veren Aydınlı sporcu Hülya Batur Türkiye 3’üncüsü oldu. Şampiyonadan dönen Batur ve Antrenörü Yavuz Kılıç, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçoğlu’nu ziyaret etti. Hediye takdim eden Fillikçoğlu, şampiyonada gösterdikleri başarıdan dolayı Batur ve Kılıç’ı tebrik etti. İlk Müdürü Fillikçioğlu, sporcuların gösterdikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade ederek, sporda Aydın’ın farkını her zaman göstermeye devam edeceklerini belirtti.

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