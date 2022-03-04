Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün güvenlik kadrosu genişliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni göreve başlayacak olan güvenlik görevlileri ile bir araya gelen İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın genelindeki birçok spor kompleksinin güvenliğinin sağlanması adına güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yeni göreve başlayacak olan güvenlik görevlileri için tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yeni personeller ile bir araya gelen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, kurum hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada “İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, Güvenlik Görevlisi kadrosunda yeni göreve başlayacak olan personel ile tanışma toplantısı düzenleyerek kurumumuz hakkında bilgiler verdi. Ayrıca iş hayatına dair tecrübelerini paylaşıp, yeni personelimize hayırlı olsun dileklerinde bulundu” ifadeleri yer aldı.